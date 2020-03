O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Carlos Pereira, desafia os madeirenses e porto-santenses a colocarem questões que queiram ver respondidas por parte da companhia aérea ‘easyJet’.

O repto surge na véspera de os deputados do PS-M ao Parlamento nacional se reunirem com representantes da transportadora ‘low cost’, na sequência da aprovação do novo modelo de mobilidade, que permitirá aos madeirenses o pagamento de apenas 86 euros e os estudantes 65 euros nas viagens entre a Região e o continente.

Recorde-se que, após a aprovação do novo modelo, a ‘easyJet’ chegou a ameaçar abandonar as ligações entre Lisboa e a Madeira, bem como a Transavia, na rota Porto-Funchal, situação que deixa preocupados os parlamentares socialistas.

O encontro terá lugar amanhã em Lisboa, pelas 12 horas, sendo que Carlos Pereira pede mesmo aos madeirenses que coloquem as suas dúvidas na página de Facebook do deputado ou as enviem por mensagem privada, comprometendo-se a ser o portador dessas mesmas perguntas.

De acordo com Carlos Pereira, a solicitação da reunião deve-se ao facto de os socialistas entenderem que há que fazer tudo para que a solução que os madeirenses querem não tenha contratempos e consequências, nem, a prazo, se torne pior. «A responsabilidade política exige avaliar todas as dimensões do problema», afirma, sublinhando ainda que a política deve ser também a capacidade de responder aos anseios da população.