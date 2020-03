Num comunicado dirigido esta terça-feira (24 de Março) à comunicação social, o deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira sugeriu algumas medidas “que podem ser postas em prática pelas autarquias para ajudarem a economia, na sequência da crise causada pela pandemia do Covid-19”.

“Se estivermos todos juntos podemos mais facilmente resolver a crise pandémica e deixar a nossa economia em condições para arrancar logo que seja possível”, realça o parlamentar socialista.

Neste contexto, uma das medidas propostas por Carlos Pereira é a criação de centros de rastreio autárquicos, de modo a testar os cidadãos.

Além disso, no que diz respeito “à desinfestação, que já é feita por algumas edilidades”, Carlos Pereira considera que esta “pode ser feita com maior dimensão”.

Por outro lado, defende que “tudo o que seja arrendamentos da responsabilidade das autarquias – familiar e comercial – devem ser alvo de redução ou suspensão”.

Do mesmo modo, considera que “é preciso reduzir custos fixos do comércio, sendo que, nesta matéria, as autarquias têm responsabilidade em termos de taxas municipais”. “É preciso suspender tudo! Suspender já é decisivo para salvar empresas e empregos”, frisa.

No que concerne à questão social, o deputado do PS-M defende que as autarquias “devem organizar-se, seja no apoio diário aos idosos, seja no apoio às famílias”. “É preciso criatividade e adicionar meios, também autárquicos, porque a excessiva prudência na utilização dos recursos financeiros não é avisado, porque não fazemos a mínima ideia do futuro”, sustenta.

Por fim, Carlos Pereira propõe que, “de forma a mobilizar recursos que estão disponíveis na União Europeia, as autarquias, no quadro da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, criem um grupo de trabalho, envolvendo que tem informação (as deputadas europeias e a ex-deputada Liliana Rodrigues) e tentem tudo o que é possível”.