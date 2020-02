Carlos Jardim promove conversa com militantes sobre o futuro do PS-M

Amanhã, segunda feira, dia 17 de Fevereiro, pelas 19 horas, na sede do Partido Socialista da Madeira (PS-M), na Praça Amarela, Carlos Jardim irá promover uma conversa com os militantes sobre o futuro do PS-M.

“Considerando o momento que vivemos, na Região, no país e no mundo, torna-se essencial pensar no modo como o Partido Socialista deve estar ao serviço da Madeira e dos madeirenses”, explica através de uma nota de imprensa, referindo que “fundamental para este objectivo é o envolvimento dos militantes na vida activa do partido, participando nas decisões e nas opções políticas”.

“É nesta matriz que se coloca como nuclear a discussão em torno da necessária reorganização do PS Madeira e de que modo deve o PS defender os valores dos seus militantes, preparando-se para apresentar à Madeira, a cada madeirense as melhores soluções nos seus projectos autárquicos e com os candidatos que sejam capazes de executá-los”, concluiu.