Carlos Jardim desafia PS Madeira para realização de videoconferência sobre a Madeira pós covid-19

Carlos Jardim lança um desafio ao PS Madeira para a realização de uma conferência para os desafios que se colocam para os próximos tempos na Madeira.

“O momento que atravessamos é completamente diferente do que vivemos até agora. É fundamental discutirmos o modo como vamos viver estas dificuldades e começarmos a preparar a saída desta pandemia. De que modo devemos retomar a actividade, como iremos socializar, que regras deverão ser impostas na nossa sociedade. Mas também é preciso discutir as medidas económicas a tomar para recuperarmos a nossa competitividade e a nossa capacidade financeira”, refere.

Para esta conferência, Carlos Jardim defende que deveriam participar os candidatos à liderança do PS Madeira, o Grupo Parlamentar do PS, os deputados à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu e os cabeças de lista das últimas eleições regionais em cada concelho, bem como os representantes dos órgãos do partido – presidente do Departamento das Mulheres Socialistas e presidente da Juventude Socialista.

Considerando as limitações que vivemos em termos de deslocações e de reunião, esta seria em videoconferência, com as participações realizadas à distância, havendo espaço à colocação de questões e à participação de todos.

“É fundamental o PS se colocar no centro da discussão do nosso futuro colectivo e dar voz a todos os que acreditam no nosso projecto”, vinca Carlos Jardim.