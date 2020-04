Cardeal Tolentino Mendonça escreve carta aos jovens portugueses

O mais novo cardeal português, D. José Tolentino Mendonça, escreveu uma carta a todos os jovens portugueses intitulada ‘Jovem, Eu te digo, levanta-te!’ e foi tornada pública, hoje, domingo de Páscoa.

O cardeal refere na carta que os jovens portugueses tinham o encontro marcado em Roma com ele, no Domingo de Ramos, mas face a esta pandemia não se realizou.

O encontro estava marcado na Igreja de Sant’ Andrea della Vale, pela ocasião da entrega que o Papa Francisco faria da cruz das Jornadas Mundiais da Juventude. Agora a nova data para o encontro com Santo Padre está prevista para o próximo dia 22 de Setembro, para entrega dos símbolos das jornadas Mundiais da Juventude, visto que as próximas Jornadas. Mundiais da Juventude será em Lisboa em 2022.

Na carta, D. Tolentino Mendonça faz um resumo do essencial da mensagem que iria apresentar na catequese daquele primeiro sábado de Abril em Roma.

“Faço-o como vereis, com muita simplicidade, mas desejando olhar cada um nos olhos, e procurando dirigir-me à vossa inteligência mas, ainda mais, ao vosso coração”, diz o Cardeal.

Conheça a última parte da carta aos jovens:

“Para o coração não há confinaremos

Está é uma Páscoa que recordaremos. E há todas aquelas razões que se atropelam logo no nosso espírito: a pandemia, a quarentena, os vários confinaremos, a vida suspensa, as horas passadas no zoom, as igrejas fechadas, as celebrações por streamimg, a solidão, a dor, e a morte. Mas para um cristão não pode ser só isso. Na homilia do Domingo de Ramos, o Papa Francisco foi directo ao assunto ao afirmar: O drama que estamos a atravessar neste período impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco valor; a redescobrir que a vida não serve, se não se serve. Porque a vida mede-se pelo amor” E dirigindo-se especialmente aos jovens deixou este desafio: “Queridos amigos, olhai para os verdadeiros heróis que vêm à luz nestes dias: não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles que se oferecem para servir os outros. Senti-vos chamados a arriscar a vida. Não tenhais medo de gastar por Deus e pelos outros! lucrareis...Porque a vida é um dom que se recebe doando-se. É porque a maior alegria é dizer sim ao amor, sem se nem mas... Dizer sim ao amor, sem se nem mas, por favor, queridos jovens, não deixem o vosso coração prisioneiro do confinaremos. Esta não é hora para tomar o coração pequenino, mas para fazê-lo crescer. Este não é o momento para desistir de sonhar, mas é sim uma estação para os grandes sonhos. Este não é o tempo para deixar mirrar as nossas visões: este é tempo para olhar os livros do campo. O segredo da vida é este: amar. E o segredo do amor é só um: servir.

Nesta manhã de Páscoa rezo ao Senhor Ressuscitado, com a maior esperança, por cada uma e cada um de vós, e peço-vos também que rezem por mim. E deixo-vos um sincero e afectuoso abraço”.