Capitania prolonga aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal estendeu, até às 18 horas de amanhã, dia 31 de Março, o aviso de vento forte para a Madeira, emitido esta segunda-feira.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá atingir os 40 km/h nas terras altas até ao meio da tarde.

Em relação ao estado do mar, a Capitania refere que as ondas poderão chegar aos 3,5 metros na costa Norte, recomendando, por isso, que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.