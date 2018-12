Capitania do Porto do Funchal emite aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de sábado

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 6 horas da madrugada de sábado, 15 de Dezembro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, aponta para vento do quadrante leste fraco (7 a 12 Km/h) a bonancoso (13 a 18 km/h) e por vezes moderado (19 a 26 km/h).

Quanto à ondulação, são esperadas ondas até 4 metros na Costa Norte e ondas até 2 metros na Costa Sul da Madeira.

Face a estas previsões do IPMA, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções e permaneçam nos portos de abrigo.