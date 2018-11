Capitania do Porto do Funchal emite aviso de agitação Marítima forte até à madrugada de sábado

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, alertando para a má visibilidade e o vento forte que se fará sentir no mar até às 6 horas da madrugada de sábado, 17 de Novembro.

Devido às condições adversas, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções e permaneçam nos portos de abrigo.

Prevê-se ondulação na costa Norte de três a quatro metros, diminuindo gradualmente para dois metros. A costa Sul terá ondas até dois metros e meio de altura.