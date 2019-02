A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima na Madeira, até às 18 horas de amanhã, dia 19 de Fevereiro. O aviso resulta das informações fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As ondas poderão atingir 4,5 metros, na costa Norte e 2,5 metros, na costa Sul. Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.