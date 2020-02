A Capitania do Porto do Funchal anunciou, esta noite, o cancelamento do aviso de vento forte que tinha sido emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Apesar disso, a nota assinada apelo capitão-de-mar-e-guerra José Luís Cardoso recomenda “aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”.