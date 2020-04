Face às recomendações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que refere que, amanhã, as ondas na costa Norte vão subir acima dos 2,5 metros, a partir da manhã, a Capitania do Funchal recomenda que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”. A visibilidade estará boa a moderada.