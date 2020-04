A Comissão Organizadora do Mercado Quinhentista de Machico anunciou, esta terça-feira (14 de Abril), o cancelamento das actividades da décima quinta edição do evento, agendado para os dias 5, 6 e 7 de Junho, sob o tema ‘No espesso negrume’.

“O ano de 2020 foi assolado por uma pandemia que obrigou o Mundo a parar. Apesar dos bons resultados alcançados na Região, a verdade é que a incerteza de uma segunda vaga epidemiológica, o medo e as conjecturas do que se seguirá a esta crise sanitária, transporta-nos para um novo ‘espesso negrume’ que só a união de todos no cumprimento das recomendações do Governo Regional e da Direcção Regional de Saúde permitirá ‘acometer’”, começa por referir a comissão em comunicado de imprensa, realçando que “neste momento em que a prioridade é a observância das directrizes do Governo Regional na salvaguarda da saúde pública”, pelo que o Mercado Quinhentista, que “envolve um número tão significativo de participantes activos e visitantes, “não reúne os requisitos de distanciamento social que as circunstâncias actuais exigem e, por isso, torna-se inexequível”.

A organização do evento deixa ainda um “profundo agradecimento a todos aqueles que apoiaram e colaboraram na preparação desta 15.ª edição que, inevitavelmente, terá de ser adiada para 2021”.

“A vida faz-se de desafios e da resposta que conseguimos encontrar para os mesmos. Acreditamos que, juntos, vamos conseguir transpor ‘este cabo das Tormentas’ e levar a nossa nau a bom porto! Esperamos por todos em 2021, em Machico, para mais uma viagem na História”, conclui a nota.

Recorde-se que o Mercado Quinhentista é um projecto da Escola Básica e Secundária de Machico, desenvolvido em parceria directa com a Câmara Municipal de Machico, e que conta com o envolvimento das Secretarias Regionais de Educação e de Turismo, bem como de várias escolas, associações e instituições.