Cancelado aviso de vento forte para a Madeira

Após ter cancelado o aviso de mau tempo para a Madeira, a Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cancelou o aviso de vento forte e má visibilidade vigorava para a Madeira.

Apesar do cancelamento do aviso, a autoridade marítima recomenda “aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”.

Apesar da significativa melhoria do estado do tempo, as previsões meteorológicas de hoje (dia 6 de Junho) para a Madeira apontam para chuva no horizonte.