Cancelado aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou a informação relativa à situação geral do estado do tempo na Madeira, até às 6 horas de manhã (21 de Dezembro), procedendo ao cancelamento do aviso de vento forte para a Madeira, que vigorava até às 18 horas desta sexta-feira.

Assim, de acordo com as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento soprará fresco a muito fresco do quadrante Oeste, diminuindo gradualmente para moderado a fresco a partir do final da tarde.

A visibilidade será boa a moderada.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas Noroeste, com 4,5 a 5,5 metro, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

Em todo o caso, a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.