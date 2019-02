Cancelado aviso de mau tempo para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa, através de um comunicado de imprensa, que foi cancelado o aviso de mau tempo para a Madeira, cuja previsão inicial vigorava até às 6 horas de amanhã (19 de Fevereiro).

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje (18 de Fevereiro) o céu apresentar-se-á muito nublado, especialmente nas vertentes norte e terras altas até ao início da tarde.

Prevista também ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante norte, soprando forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 70 km/h, nas terras altas.

A registar ainda uma pequena descida de temperatura.

Relativamente ao estado do mar, estão previstas na costa Norte ondas de noroeste com 4 a 5 metros e, na costa Sul, de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18ºC.

De realçar que, apesar do cancelamento do aviso, a Capitania “recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”.