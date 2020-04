Cancelado aviso de agitação marítima forte para Madeira

Fica sem efeito o aviso de agitação marítima forte para a orla marítima da Madeira, emitido ontem pela Capitania do Porto do Funchal, e que vigorava até às 18 horas desta quarta-feira, 1 de Abril.

Apesar do cancelamento do aviso, a autoridade marítima recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que “tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”.

Segundo as previsões meteorológicas para hoje, na Costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros.