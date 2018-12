A capitania do Porto do Funchal acaba de cancelar o aviso de agitação marítima forte para a Madeira.

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”, alerta.

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal havia emitido um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 6 horas da madrugada deste sábado, dia 15 de Dezembro.