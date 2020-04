A campanha solidária #Nunca Desistir, que tem como o objectivo de mobilizar os portugueses a angariar fundos para alimentar as famílias que estão e vão precisar de apoio neste contexto de emergência nacional, decorre até 30 de Abril, relembrou o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira através de uma nota de imprensa.

A campanha #nevergiveup ( em português: #Nunca Desistir) nasceu em Itália, pela mão do fundador e presidente da Independent Ideas e da LAPS Foundation, Lapo Elkann, com o objectivo de chamar a atenção dos cidadãos para a situação de carência em que muitas famílias ficam quando têm que lidar com realidades como esta pandemia.

No nosso país a campanha, que arrancou a 10 de Abril, é representada por Joana Lemos, que convidou o Continente, o Banco Santander e a TVI para associarem-se ao projecto, ao qual se associou ainda a Federação Portuguesa de Futebol.

Várias personalidades públicas, entre as quais Cristiano Ronaldo, também já deram a cara por este movimento.

Os fundos recolhidos em Portugal irão para a Cruz Vermelha Portuguesa e para a Rede Alimentar de Emergência- Bancos Alimentares.

Como contribuir?

Os portugueses poderão contribuir com 1 euro, através de chamada de valor acrescentado (para a linha telefónica 761 10 07 07) ou efectuar outras doações por MBWay ou transferência bancária, com os seguintes dados:

Transferência MBWay

937 07 07 07

Transferência Bancária

IBAN PT 50 0018 0003 5210 6606 0204 0 (Banco Santander)

Referência Multibanco

Entidade: 21895

Referência: 937070707