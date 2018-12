Caminho do Padre Eugénio Borgonoso, no Monte, voltou a reabrir ao público

O caminho do Padre Eugénio Borgonoso que liga o Curral dos Romeiros às Babosas, na freguesia do Monte, reabriu hoje ao público, depois de obras de melhoramento levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal.

Recorde-se que este caminho, que era a única ligação da população dos Romeiros para o centro da freguesia do Monte, e mais recentemente, utilizado pelo turistas, foi fortemente afectado pelos incêndios de 2016, com derrocadas e deslizamentos de terras.

A autarquia recuperou agora este percurso tendo em conta o seu interesse para os turistas e para a população local.

De acordo com o presidente da Autarquia, foi feita a requalificação do percurso com uma extensão de 1,5 Kms, assim como a construção dos muros de suporte e guardas de protecção para garantir a segurança dos transeuntes.

“Estamos a falar de 1,5 Kms de percurso com o acesso beneficiado à vereda da levada do Bom Sucesso, uma ligação que entronca nesta zona e que mereceu o investimento agora concluído, na ordem dos 320 mil euros”, salientou Paulo Cafôfo que diz ser importante “requalificar o património porque a Madeira Nova não pode ser só estradas novas, é preciso cuidar das obras dos nossos antepassados”, frisou, alertando para a dificuldade em transportar os materiais ao longo do percurso pedonal.

Este trajecto tem ainda uma importância para a economia local, uma vez que existe nas imediações pequenas casas de chá que se ressentiram com a ausência de turistas.

O valor investido de 320 mil euros teve o apoio do Fundo de solidariedade da União Europeia, na sequência dos incêndios de 2016, tendo a CMF apresentado uma candidatura que foi aprovada.

A sinaléctica foi reforçada ao longo do percurso para garantir mais segurança e orientação.