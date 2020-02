A Câmara Municipal do Funchal inaugura esta quarta-feira, 19 de Fevereiro, pelas 11h, no Terraço do Mercado dos Lavradores, uma exposição fotográfica subordinada aos 10 anos da aluvião do 20 de Fevereiro de 2010.

A mostra reúne a visão de 8 fotógrafos madeirenses, nomeadamente Duarte Gomes, Élvio Fernandes, Gregório Cunha, Hélder Santos, Joana Sousa, João Homem de Gouveia, Mário Pereira e Rui Silva.

A inauguração será feira pelo presidente Miguel Silva Gouveia.