A Câmara Municipal do Funchal vai entregar gratuitamente à população, cerca de 50 mil livros que fazem parte do ‘stock’ municipal, para “afirmar a cultura como um bem essencial, mesmo nesta crise de saúde pública que estamos a atravessar”, explica o Presidente Miguel Silva Gouveia, salientando que o programa ‘Livros Pedidos’ arranca esta segunda-feira, dia 23 de Março.

“Queremos que as pessoas cumpram rigorosamente todas as recomendações da Autoridade de Saúde, e em especial, que reduzam ao máximo possível qualquer saída de casa, pelo que a entrega gratuita de livros é a nossa forma de encorajar essas boas práticas, incentivando a que as pessoas permaneçam nos seus lares, mas agora com mais uma razão para se manterem ocupadas e interessadas”, destaca o presidente da Autarquia, reforçando a ideia de que nesta fase de quarentena e isolamento social, é importante promover activamente o consumo de literatura

Requisição de livros

Todas as pessoas interessadas na requisição de livros deverão recorrer ao Funchal Alerta, através do endereço https://funchalalerta.cm-funchal.pt/, e fazer o respectivo pedido na Categoria: ‘Livros Pedidos’, podendo escolher entre os diversos géneros: Literatura, Livros Infantis, Desporto, Gastronomia e Arte.

O processo será, a partir daí, gerido pela Divisão Municipal de Cultura, à qual caberá seleccionar, embrulhar e mandar entregar os volumes a casa das pessoas, um serviço que será assegurado pelos serviços camarários sem quaisquer custos, e de acordo com todas as determinações em vigor de higiene e segurança, nomeadamente, o uso de luvas e máscara em todas as etapas do processo e a desinfecção de equipamentos e veículos.