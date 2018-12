Câmara Municipal da Calheta promove ‘V Edição do Concerto de Natal’

A Câmara Municipal da Calheta irá promover amanhã, pelas 21 horas, a ‘V Edição do Concerto de Natal’ com a presença da Orquestra Clássica da Madeira, sob a coordenação artística do Maestro convidado, Francisco Loreto, bem como dos solistas convidados Cláudia Sardinha (Soprano) e Alberto Sousa (Tenor), dois conterrâneos do concelho que, com certeza, irão abrilhantar ainda mais este concerto.

Este evento terá lugar no Pavilhão do CDR Prazeres e destina-se a toda a população residente no concelho, assim como a todos os visitantes. A entrada é livre e gratuita, prevendo-se uma experiência única e memorável.

Esta iniciativa insere-se no conjunto de actividades de Natal que esta autarquia tem preparado para mês de Dezembro. Deste modo, todos os que se deslocarem aos Prazeres terão oportunidade de desfrutar cerca de 2 horas de espectáculo, onde será interpretado e executado um vasto reportório musical, com particular enfoque para alguns temas próprios do período que agora se vive, ou seja, temas natalícios.