Câmara-lobenses queixam-se da demora na ‘prioridade’ das máscaras

“A prioridade para [a Freguesia de] Câmara de Lobos é zero”. A denuncia e do câmara-lobense Alexandre Fernandes, que contesta desta forma o não cumprimento de ser dada prioridade à freguesia na entrega das máscaras anunciadas pelo Governo Regional.

“O secretário ainda ontem disse que as máscaras seriam uma prioridade aqui para Câmara de Lobos, mas até agora, nada, zero”, constatou o morador no Espírito Santo e Calçada, já depois do carteiro ter passado pela zona.

“Tenho máscaras em casa que comprei. As que o Governo [Regional] prometeu enviar ainda não chegaram”, assegurou.

A demora na entrega das máscaras prometidas pelo Governo Regional está a motivar alguma impaciência na população, agravada pelo facto de estarem agora ainda mais confinados pela cerca sanitária.

Entretanto noutro ponto da freguesia moradores confirmaram já terem recebido os equipamentos de protecção individual, mas entre estes há quem se queixe que o mesmo não corresponde ao que fora anunciado por terem recebido máscaras sem filtros. Há também a suspeita que alguma destas embalagens tenha sido violada/roubada, por encontrarem os envelopes sem o respectivo conteúdo.