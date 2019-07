Câmara envia recados aos que tapam nome do concelho

O presidente do município do Porto Moniz diz “não vacilar” quando em cima da mesa está a promoção do concelho olhando para esse veículo como “investimento” e não como custo. As críticas do autarca ficaram patentes quando disse assistir a uma tentativa de “esconder os nomes” das imagens naturais da ilha para posteriormente serem usadas por televisões nacionais que aproveitam as paisagens mas “tapando os nomes”.

Uma ‘farpa’ à TVI que recentemente esteve a na Fajã das Achadas da Cruz para efectuar cenas para a próxima novela, mas o edil não gostou de saber que os logotipos e brasões do concelho foram ocultados das cabine do teleférico.

“Ao estar a promover o concelho estamos a promover a Região, não temos esses preconceitos, mesquinhos ou estúpidos de alguns dirigentes governativos que ao ofuscar este ou aquela localidade esquecem que estão a ofuscar a Região”, observou o edil durante a assinatura do protocolo entre a autarquia e Associação Cultural da Escola de Dança do Funchal para a realização do filme ‘Posso olhar por ti’ de Francisco Lobo Faria que irá contar com a participação de alguns actores do panorama nacional, como Carolina Torres e Mauro Hermínio.

Por seu turno, o realizador não escondeu a satisfação de ter ficado a conhecer melhor a beleza natural do município, sublinhando que o Porto Moniz é bom destino para filmar. “Tive o prazer de ficar surpreendido com a paisagem riquíssima, um território com riqueza tremenda. Se soubesse o que sei agora já teria escrito de outra manha e teria tentado tirar mais proveito da beleza que este concelho tem”, elogiou.