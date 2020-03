Câmara do Porto Santo inicia acções de desinfecção das ruas e espaços públicos da ilha

A Câmara Municipal do Porto Santo deu início a acções para desinfectar espaços públicos no centro da cidade, nas vias públicas, em zonas passíveis de contágio, onde a afluência de pessoas é maior.

Está a ser utilizada uma solução composta por água e produto desinfectante, seguindo escrupulosamente as recomendações da OMS.

“Deste modo, solicitamos às pessoas para as devidas precauções e máximo com o seu vestuário, nas zonas infectadas, por forma a evitar qualquer tipo de dano. Relativamente a esta matéria e tendo em conta o estado de emergência internacional e nacional, o município informa que não se responsabiliza por qualquer tipo de dano”, refere através de um comunicado de imprensa.

Pedro Freitas, presidente da Câmara Municipal em exercício, já activou diversas medidas para salvaguardar a população do contágio de Covid-19, como por exemplo o encerramento de equipamentos municipais e solicita a toda a população que cumpra escrupulosamente as determinações do Governo Regional da Madeira, da Autoridade de Saúde Regional, das Forças de Segurança e do Serviço Municipal de Protecção Civil.