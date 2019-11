Câmara do Funchal recebeu participantes do XI Congresso Internacional de Turismo

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Turismo na Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta noite, nos Paços do Concelho, os participantes do XI Congresso Internacional de Turismo – ITC 2019, que se realiza no Funchal a partir de amanhã e até ao próximo dia 7 de Novembro, no Colégio dos Jesuítas.

A autarca enalteceu a escolha pela cidade do Funchal para a realização deste congresso. “Somos uma cidade turística por excelência, pelo que faz todo o sentido sermos o palco para a partilha das práticas de excelência no setor e de ideias que nos permitam inovar, sempre focados no objetivo de proporcionar a quem nos visita experiências únicas, que honrem a nossa reconhecida arte de bem receber.”

O XI Congresso Internacional de Turismo – ITC 2019 é dinamizado pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR), em parceria com a Universidade da Madeira e o Instituto Politécnico de Leiria, contando com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.