Câmara do Funchal quer investir 30 milhões por ano na próxima década

Câmara quer injectar 302 milhões em 10 anos no Funchal é a manchete desta edição do DIÁRIO. Mais em concreto, “Miguel Silva Gouveia revela proposta para a autarquia até 2030. Plano assenta em nove grandes áreas de investimento”. Se quer saber mais, folheie e leia nas duas páginas seguinte (2 e 3).

Mas a foto de grande destaque é o tema do ano com o tema do dia, o Dia Mundial da Criança. Celebrar a infância em tempo de pandemia escrevemos para a seguir dar-lhe um resumo que poderá ler nas páginas 8 e 9. “A covid-19 privou-as dos pais (que trabalham na Saúde) ou a doença crónica obrigou a um ainda maior confinamento. No Dia da Criança, Inês, Santiago, Diego, Margarida, Rodrigo e Joana mostram que estão atentos e têm receios, mas que a esperança fala sempre mais alto”.

Outro tema em destaque nesta edição mexe com o seu bolso. 35 milhões em reembolsos do IRS escrevemos, para salientar uma má notícia, a de que “na Região há menos 35 mil declarações liquidadas face a igual período do ano passado”, mas com uma possível explicação: “Governo Regional atribui culpa ao condicionamento provocado pela pandemia”. Saiba mais na página 5.

Por fim, mas não de menor importância, saiba que uma Construtora fica com metade dos inertes da obra da Ribeira de Santa Luzia. Mais uma trabalho de serviço público a ler nas páginas 6 e 7.

Última notícia de destaque na primeira página desta segunda-feira é que a Casa dos Açores nasce na Madeira. Se lhe interessa, leia na página 4.

Não se esqueça que hoje, depois das 19 horas, poderá ler mais uma edição do nosso vespertino ‘DIÁRIO do Coronavírus’, sempre em versão digital que pode descarregar aqui.

