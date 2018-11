Câmara do Funchal promove concerto para recordar ligação histórica da Madeira ao Hawai

A Câmara Municipal do Funchal promove este sábado, dia 24 de Novembro, pelas 22 horas, o concerto ‘Da Madeira ao Havai – Uma Viagem Musical’, que terá lugar no Museu de História Natural do Funchal, com entradas livres.

O evento contará com os artistas Vítor Sardinha, António Barbosa, Lino Rodrigues, Miguel Marques e Sandra Sá e pretender reavivar ao público regional a chegada dos primeiros emigrantes madeirenses ao Hawai, relativamente à qual se comemoram em 2018 os 140 anos.

Recorde-se que no passado mês de Outubro, e por razão desta efeméride, os Paços do Concelho do Funchal receberam uma delegação da cidade de Kauai, no Hawai, e ambos os municípios assinaram um acordo de amizade e cooperação, especialmente focado nas áreas da cultura, turismo e educação.

O Funchal terá assim, desde já, uma oportunidade para potenciar este legado histórico, com um programa que apostará tanto em música erudita dos séculos XVII e XVIII, como na música de dança e popular, nomeadamente com instrumentos como o rajão e o braguinha, recordando as vivências dos primeiros emigrantes madeirenses na sua ida para estas ilhas do Pacífico, em 1879, bem como as raízes culturais que lá deixaram.

As entradas são livres, mas a autarquia pede a todos os interessados que procedam a uma inscrição prévia junto dos serviços do Museu de História Natural do Funchal, através do contacto 291 229 761.