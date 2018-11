Câmara do Funchal organiza 4.ª Edição do ‘Natal na Praça’

A Câmara Municipal do Funchal volta a organizar o ‘Natal na Praça’, um dos eventos mais populares dinamizados pela Divisão de Mercados da Autarquia. Trata-se da 4.ª edição desta mostra, que vai reunir, ao longo dos três primeiros domingos do mês de Dezembro, um total de 111 parceiros, batendo o recorde de inscritos no evento.

O evento terá lugar nos dias 2, 9 e 16 de Dezembro, sempre ao domingo, das 9h às 21 horas. No dia inaugural, a festa começa com uma feira de Decoração, Acessórios e Moda, que vai contar com 42 parceiros, mais sete do que no ano passado. O dia 9 de Dezembro será, por sua vez, constituído pela apresentação de ‘Iguarias do Natal madeirense’, por parte de 37 marcas e entusiastas, mais seis do que em 2017.

No último domingo do evento, dia 16, vão coabitar na Praça do Peixe diversas mostras locais, a partir das ‘Feiras Temáticas’ que o Mercado dos Lavradores dinamiza semanalmente ao longo de todo o ano, nomeadamente com artesanato, alfarrabismo, velharias e gastronomia, num total de 32 parceiros.

As diversas feiras temáticas de Natal na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores vão, assim, voltar a aproveitar a quadra para dinamizar o Mercado em termos comerciais, dando visibilidade a variadas marcas e a pequenos empreendedores regionais, e multiplicando a oferta à população.

João Pedro Vieira, Vereador com a tutela dos Mercados Municipais, regista a “notável adesão” ao longo dos últimos três anos, com o evento a ter, em diversos picos horários, verdadeiras ‘casas cheias’. “Todos sabemos que o Funchal vive esta quadra de uma forma especial e o entusiasmo de locais e turistas para com este mercado de Natal tem sido, para a Autarquia, um grande motivo de contentamento”, salientou o vereador.

João Pedro Vieira mostra-se optimista com um número recorde de pequenos comerciantes locais, apostando num evento que já é uma tradição do Natal funchalense, tornando a Praça do Peixe, um “palco particularmente carismático desta época, no local perfeito para adquirir prendas de Natal surpreendentes para familiares e amigos, entre artesanato regional, acessórios de moda, artigos de decoração para casa, recordações da quadra e comidas e bebidas tradicionais, entre outras possíveis relíquias inesperadas.