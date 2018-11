Câmara do Funchal investe mais de meio milhão em fardas para os funcionários operacionais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai investir mais de meio milhão de euros na renovação do fardamento para os funcionários dos serviços operacionais da autarquia.

O anúncio do procedimento concursal n.º 8789/2018 prevê um valor base de 569.979 euros para a “aquisição de diversos fardamentos para vários serviços do Município do Funchal”.

Contactado pelo DIÁRIO, o chefe de gabinete da Presidência da CMF esclarece que os fardamentos em causa não se destinam ao futuro corpo da Polícia Municipal, em fase de regulamentação, mas à renovação dos uniformes, que não eram substituídos há vários anos, dos funcionários dos serviços operacionais da autarquia como sejam os que integram os serviços de limpeza, salubridade, Águas, Ambiente e cemitérios.