Câmara do Funchal dinamiza esta sexta-feira três eventos em directo no Facebook

O primeiro arranca às 12 horas com a iniciativa ‘Falar Funchal’. Trata-se de um projecto que tem por objectivo ultrapassar o distanciamento social provocado pela atual crise de saúde pública, e de manter a proximidade com os munícipes do concelho. Repete-se todas as sextas-feiras em directo, com convidados reconhecidos pela sua competência e mérito nas respectivas áreas, através de conversas que serão abertas ao público, permitindo questões aos interlocutores. A primeira convidada será a Conselheira Municipal para a Igualdade, e histórica sindicalista madeirense, Guida Vieira, tendo como temas a preponderância do Estado Social, a igualdade de género e os direitos das minorias e dos mais desfavorecidos.

À tarde, pelas 18 horas, é a vez de o Município dinamizar um debate por ocasião do Dia Europeu da Informação aos Jovens. As políticas de Juventude na cidade do Funchal e, em especial, a elaboração do Plano Municipal de Juventude (PMJ), que está em curso serão os temas em discussão no debate moderado por João Francisco Dionísio, coordenador do PMJ. Participam o Vereador João Pedro Vieira e cinco jovens representantes de associações juvenis regionais: Carlos Abreu, Presidente da AAUMA; Vítor Mendonça, Presidente da Associação de Estudantes da Escola dos Barreiros; Joana Jardim, Presidente da AJEMed – Associação Juvenil de Medicina da Madeira; Simone Sousa, dirigente do Corpo Nacional de Escutas (CNE); e Gonçalo Sousa, da Associação de Jovens Advogados da Madeira.

Por fim, às 21 horas, a iniciativa ‘A Cultura Que Nos Une’ apresenta um espectáculo musical de Miro Freitas em directo do Complexo Balnear do Lido, que será transmitido na página de instagram e de Facebook do Município.

Recorde-se que a CMF preparou 40 eventos gratuitos a serem transmitidos nas redes sociais da Autarquia entre os meses de Abril e Maio, numa iniciativa com vista a apoiar a sustentabilidade dos artistas regionais, garantindo ainda a democratização no acesso à cultura como um bem essencial, mesmo durante os tempos que vivemos.