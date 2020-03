Tal como o DIÁRIO publicou ontem na sua edição impressa, a Câmara Municipal do Funchal começa esta semana a combater o isolamento dos idosos do concelho, assegurando a entrega de bens essenciais como fruta e legumes, com recurso à frota de viaturas municipal, através da iniciativa ‘Mercado em Casa’.

Uma medida que pretende fazer face aos actuais constrangimentos à circulação da população mais envelhecida, determinado pelo estado de emergência.

O Presidente, Miguel Silva Gouveia, considera, através de comunicado, que é “muito importante reduzir as deslocações físicas ao exterior por parte destes cidadãos, bem como o uso de transportes públicos” e por se tratarem de produtos rapidamente perecíveis e de consumo frequente, “esta será também uma forma de ajudar os nossos comerciantes a escoar as frutas e os legumes frescos regionais, a partir dos espaços que continuam abertos nos Mercados Municipais”, frisa o Autarca, sublinhando que neste momento, “é igualmente importante promover iniciativas de apoio à economia local, que contribuam para a manutenção dos postos de trabalho, sendo esta uma iniciativa que pode ajudar a criar valor em toda a cadeia, em termos de produção, transporte e comercialização, valorizando o papel dos Mercados Municipais e promovendo a sua aproximação aos residentes do concelho. Garantimos, igualmente, que serão observadas regras de higienização acrescidas em todo este processo”.

Desta forma, a iniciativa ‘Mercado em Casa’ assegura o transporte gratuito pelo Município de bens alimentares, nomeadamente frutas e legumes, que serão adquiridos aos comerciantes dos Mercados Municipais dos Lavradores e da Penteada. As equipas de entrega serão compostas por um funcionário municipal e por um comerciante dos mercados, sendo que o pagamento é feito no acto da entrega, ao comerciante que acompanha o motorista. Os preços praticados serão os mesmos de venda nos Mercados Municipais e serão confirmados a quem fizer a encomenda, antes do ato de entrega.

São abrangidos por este serviço de entregas gratuitas os idosos residentes no concelho do Funchal, ou os agregados familiares onde estes estejam inseridos, considerando-se, para o efeito, pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. As encomendas serão feitas pelo telefone 291 214 083, no período compreendido entre as 9h e as 12h, ou através do email [email protected], por exemplo, no caso da encomenda ser feita por terceiros.

No acto da encomenda, o idoso, ou quem o represente, deverá indicar nome completo, idade, morada exacta, contacto telefónico e NIF.

As entregas serão feitas diariamente, por ordem de chegada, até às 13h, e ainda que tal fique sujeito ao número de pedidos, a Autarquia estima que será possível entregar as encomendas em casa das pessoas no próprio dia. O fornecimento dos produtos será assegurado pelos comerciantes no activo, de forma rotativa, mas será salvaguardada qualquer relação de fidelização que determinado idoso possa ter com determinado comerciante.