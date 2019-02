Câmara do Funchal aprova criação do novo departamento ‘Águas do Funchal’

Na habitual reunião de câmara do Município do Funchal (CMF), realizada hoje, foi aprovada a criação de uma nova unidade orgânica denominada ‘Águas do Funchal’, com sede própria em Santa Maria Maior. Será, no fundo, um departamento dotado de maior autonomia e de um conjunto de unidades e divisões que permitam prestar um melhor serviço e dar o salto tecnológico que vem sendo adiado há vários anos.

O vice-presidente da Câmara e porta-voz da iniciativa salientou as quatro divisões da Águas do Funchal. Por um lado haverá uma divisão comercial e administrativa, uma de águas residuais urbanas que compreende águas residuais e águas pluviais, uma divisão de fornecimento e distribuição de água potável e ainda uma divisão de planeamento, inovação e controle onde ficará uma unidade de avaliação e eficiência.

“Esta aprovação permite olhar para o futuro destas actividades com outra qualidade e qualificação dos profissionais que têm um plano de investimento superior a 5 milhões de euros, a ser colocado no terreno, na água potável, e outro montante superior a 10 milhões de euros para as redes de águas residuais”, destacou Miguel Silva Gouveia.

O autarca frisou que a CMF tem mantido o preço da água igual ao que existia em 2014, e tudo fará para que a população não sofra aumentos na tarifa da água. “A ideia é investir, tentar recuperar naquilo que são as perdas e criar ganhos para podermos continuar a fazer um maior reinvestimento nas redes”, frisou Miguel Silva Gouveia, destacando que esta actividade movimenta anualmente ao cerca de 10 milhões de euros, havendo um conjunto de investimentos que devem ser feitos.

Quanto às perdas de água, superiores a 60%, referiu vários projectos em curso, sendo que um deles abrangerá as freguesias de São Martinho, Santo António e S. Roque, sendo depois expandido a todo o concelho. “Criará 37 zonas de monitorização e controlo para podermos ter um controlo mais apertado das perdas, sejam elas comerciais (furtos de água ou fontanários gratuitos) e perdas técnicas (rupturas de redes antigas). Estamos neste momento a substituir 11 kms de rede no concelho do Funchal.

Outro assunto aprovado nesta reunião tem a ver com o início do desmantelamento efectivo das habitações pré-fabricadas, construídas integralmente em amianto. “O programa ‘amianto zero’, lançado há vários anos, compreendia um conjunto de etapas, a começar pelo financiamento do programa. Estamos neste momento a construir 66 fogos no Funchal e somos a entidade que mais habitação social construiu nos últimos anos na Região. Terminada a transferência das pessoas que estavam nestas habitações, inicia-se a fase final com a demolição dos bairros de amianto”, situação que necessita de empresas certificadas.