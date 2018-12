Câmara de São Vicente lança site direccionado para o sector do turismo

O Município de São Vicente, continuando a aposta no sector do turismo, lançou hoje o novo site que pretende promover e divulgar as atracções do concelho, as actividades cada vez mais procuradas, como o pedestrianismo e canyoning, as tradições e costumes, os eventos que se realizam ao longo do ano, a oferta gastronómica e restaurantes onde saborear as iguarias regionais, ou ainda, a oferta no que se refere ao alojamento, quer sejam os empreendimentos hoteleiros quer seja o alojamento local.

Desde a natureza, onde se apresentam espécies endémicas da Floresta Laurissilva, acompanhadas de imagens fantásticas desta nossa maravilha natural, até ao património onde se contam lendas e tradições ou se divulga as igrejas e capelas, associadas a histórias ou curiosidades que vai querer descobrir.

O site http://www.visitsaovicente.pt/, disponível online a partir desta data, contém ainda algumas novidades como rotas temáticas criadas pelo departamento de turismo do município, informação de como chegar ao concelho, um mapa com os recursos turísticos presentes no município, ficheiros gpx para o download dos percursos pedestres, entre muitas outras, sendo que o melhor será explorar por si esta nova ferramenta, que em muito vem ajudar os turistas e visitantes de São Vicente.