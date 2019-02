Câmara de Santana denuncia crime ambiental

“Quem faz isto não ama a sua terra, não respeita a sua terra e não merece o privilégio que a natureza deu à sua terra”. Foram com estas palavras que a Câmara Municipal de Santana aproveitou para expor, há instantes, na página do facebook, aquilo que considera ser um “atentado ambiental” na freguesia do Faial. “A origem deste atentado talvez nunca seja descoberta, apesar do tipo de lixo que ali se encontra levar qualquer investigação policial a concluir uma origem específica. Fica a vergonha de todos nós. Fica a triste certeza de que, em pleno século XXI, ainda há seres humanos capazes de não compreender o impacto negativo que isto tem, na natureza, no turismo e na economia”, observa em jeito de recriminação. Apesar do péssimo cartaz deixa uma promessa: “Da parte da câmara tudo faremos para limparmos este lixo dali”.

Há pouco, ao dnoticias.pt, o presidente da edilidade nortenha admite que a forma de comunicação pode causar estranheza mas a intenção foi “despertar consciências” para o acto cometido e para outros que possam, entretanto, surgir, reage, lançando duas perguntas: “Vamos continuar a assistir a este tipo de atitudes de mãos cruzadas? Sem expor a falta de sensibilidade de alguns munícipes? Acho que devemos criticar sem receio tal como estamos também sujeitos à crítica”.

Téofilo Cunha explica que “felizmente estes atentados ambientados estão a diminuir no nosso concelho”, contudo pretende a colaboração da população: “Quem tiver provas destes despejos que nos faça chegar. Não podemos pactuar com estas situações num município que aposta cada vez mais no turismo”.