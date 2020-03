Câmara de Santa Cruz volta a apelar à população para ficar em casa

A Câmara Municipal de Santa Cruz apela, mais uma vez, à população para ficar em casa para travar a propagação da covid-19. Isto depois de surgirem os primeiros casos diagnosticados no concelho, em Gaula e em Santa Cruz.

“Os números avançados ontem pelo IASaúde revelam um aumento dos casos positivos de covid-19 na Madeira, e revelam também os primeiros casos diagnosticados no nosso concelho, em Gaula e em Santa Cruz. A Câmara Municipal de Santa Cruz volta por isso a apelar e a renovar o apelo para que fiquem em casa e cumpram as recomendações das autoridades de saúde. POR SI, POR TODOS: FIQUE EM CASA!!!!”, escreveu na legenda da fotografia, publicada na sua página de Facebook, onde aparece um cartaz do IASaúde que faz o mesmo apelo.