Câmara de Santa Cruz oferece lanche à PSP e GNR nos postos de fronteira

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai fornecer dois lanches diários, um de manhã e outro à tarde, aos agentes da PSP e da GNR que compõem cada posto de fronteira no Município de Santa Cruz, assegurando o cumprimento das medidas em vigor nesta Páscoa para a contenção da Covid-19.

A autarquia vai assegurar a distribuição através dos Serviços de Protecção Civil Municipal e aproveita a oportunidade para “agradecer o empenho das forças de segurança envolvidas nesta operação, que lutam na linha da frente contra a propagação do vírus”, refere através de comunicado, pedindo à população para “cumprir rigorosamente com as medidas em vigor”.