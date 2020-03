Câmara de Santa Cruz isenta munícipes do pagamento de água no mês de Março

A Câmara Municipal de Santa Cruz decidiu isentar os seus munícipes do pagamento da factura do consumo de água relativo ao mês de março.

“Esta medida insere-se nas medidas sociais em curso no âmbito da pandemia da Covid-19 e na necessidade de apoiar as famílias num momento de fragilidade económica e social”, explica através de um comunicado de imprensa.

Assim, a autarquia decidiu determinar a isenção do pagamento do consumo de água a todos os munícipes relativo ao mês de Março, pelo que na factura será apenas incluída as taxas de disponibilidade.

Adianta ainda que um eventual prolongamento desta medida para além do mês de Março será posteriormente analisado em consonância com o evoluir da situação epidemiológica da Covid-19.

“Apelamos, contudo, aos nossos munícipes para a necessidade de poupar água, pois apesar da isenção de pagamento, ela continua a ser um bem raro”, concluiu.