Câmara de Santa Cruz instala lavandarias para limpeza de fardas e equipamentos

No âmbito das medidas em curso de prevenção de contágio pela COVID-19, a Câmara Municipal de Santa Cruz anuncia que está a instalar lavandarias no armazém e no quartel dos Bombeiros Sapadores.

“Esta medida visa permitir que as fardas de trabalho sejam lavadas no local e não em ambiente doméstico e em contacto com os familiares dos nossos trabalhadores”, esclarece a autarquia em comunicado.

Além das máquinas de lavar instaladas no quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, uma segunda lavandaria destina-se à lavagem do equipamento de trabalho do pessoal afecto à limpeza urbana e recolha de resíduos sólidos.

A Câmara refere ainda que estão a ser instalados termoacumuladores, que permitirão a existência de água quente no local.

“Continuaremos a trabalhar para dar as melhores condições possíveis a quem tem de continuar ao serviço para garantir a todos uma maior segurança e a prestação de serviços essenciais”, conclui a mesma nota.