Câmara de Santa Cruz desinfecta espaços públicos devido ao coronavírus

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz revela que vai proceder à desinfecção dos principais espaços públicos, nomeadamente arruamentos, passeios, equipamentos e mobiliário urbano, principalmente nos Centros das Freguesias, e zonas onde a afluência da população é maior.

“Esta acção de desinfecção terá lugar logo que as condições meteorológicas o permitem, já que a ocorrência de chuva anularia os efeitos que se pretendem alcançar”, refere.

Para a realização da desinfecção, adianta que será utilizada uma solução constituída por água e um produto desinfectante.

De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o produto em causa será a lixívia (solução de hipoclorito de sódio).

“Apelamos à colaboração de todos os munícipes para que tenham o máximo cuidado aquando da aplicação dos produtos por parte dos funcionários camarários. Dada a natureza do produto a usar, devem ser tomadas as devidas precauções com o vestuário pessoal de forma a evitar qualquer tipo de dano, pelo qual não nos responsabilizamos”, concluiu.