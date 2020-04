Câmara de Lobos vai lançar campanha de escoamento aos produtos da freguesia

Após a cerca sanitária decretada pelo Governo Regional para a freguesia de Câmara de Lobos, muitos agricultores depararam-se com um problema: não podem escoar os seus produtos para lá dos limites geográficos estabelecidos. Por isso, o município vai lançar uma campanha em que incitará os supermercados a adquirirem bens alimentares cultivados na freguesia e, por arrasto, levar a que os fregueses consumam estes produtos locais, novidade anunciada no debate DIÁRIO.

“Temos de apoiar o comércio. As mercadorias podem entrar em Câmara de Lobos, nomeadamente bens alimentares, mas as mercadorias da freguesia não podem sair e a freguesia de Câmara de Lobos é [maioritariamente] agrícola. Por isso, vamos fazer uma campanha junto do comércio e das grandes superfícies para que possamos escoar esses produtos”, anunciou o presidente da autarquia, Pedro Coelho.

Já o presidente da freguesia, Celso Bettencourt, diz que “são muitas as solicitações” que tem recebido “neste momento”, sendo que nesta manhã de segunda-feira “muitos agricultores já o contactaram” devido “à preocupação de escoarem os seus produtos”.

“Já ontem tínhamos falado nesta possibilidade que o Pedro anunciou de tentar escoar os produtos no comércio local e nas grandes superfícies, porque de facto só o sítio da Caldeira fornece grande parte da ilha e os agricultores estão preocupados com essa situação”, acrescentou Celso Bettencourt.