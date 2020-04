Câmara de Lobos inicia campanha de recolha de computadores

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem no terreno uma campanha solidária de recolha de computadores para ceder aos alunos do concelho que não têm acesso a estes equipamentos, de forma a acompanharem as aulas e conteúdos letivos do 3º período.

A autarquia lançou um apelo para a doação de computadores que as pessoas possam ter em casa sem uso. Este pedido vem na sequência do levantamento feito pela Delegação Escolar de Câmara de Lobos, que constatou que um número significativo de alunos não tem acesso a estes equipamentos, essenciais para acompanhar o decorrer das actividades lectivas, uma vez que as aulas presenciais estão suspensas.

Segundo o presidente da autarquia, Pedro Coelho “Irão ser necessários computadores para o recomeço do 3.º período do ano letivo para que os alunos possam assistir às aulas e acederem aos conteúdos curriculares à distância. Apelamos, a quem tenha equipamento parados, mas em funcionamento, que os doem para oferta a alunos oriundos de meios familiares que não têm neste momento capacidade financeira para adquirir um novo equipamento.”

O apelo foi também lançado ao meio empresarial, sendo que a empresa ACIN ICloud Solution, já disponibilizou 5 equipamentos que serão entregues aos alunos sinalizados.

“Câmara de Lobos tem, fruto de uma aposta na educação enquanto vetor estratégico de desenvolvimento concelhio, obtidos resultados bastantes positivos a nível da educação, com uma redução significativa dos níveis de retenção e abandono escolar. Uma aposta que granjeou a atribuição de vários prémios internacionais, nos quais se inclui o reconhecimento da UNESCO em 2017 que elegeu Câmara de Lobos como Cidade de Aprendizagem. Apelamos agora a sociedade civil e ao tecido empresarial que contribuam para que estes bons resultados se mantenham, através da criação de condições para que todos tenham acesso aos conteúdos letivos” refere Pedro Coelho.

Os equipamentos poderão ser entregues na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, a partir de amanhã dia 7 de abril (terça feira) das 10h às 16h. Em alternativa, empresas e privados poderão enviar email para [email protected] e a autarquia procederá à recolha dos equipamentos Os mesmos serão recondicionados e entregues aos alunos.