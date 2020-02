Câmara de Lobos atribui 558 mil euros a 37 associações do Concelho

A Autarquia de Câmara de Lobos celebrou esta tarde a assinatura de protocolos com as instituições sociais, culturais e desportivas do concelho, para a dinamização de “actividades de relevante interesse público no concelho”.

No total foram celebrados protocolos com 37 instituições sediadas no concelho ou que nele desenvolvam actividades, envolvendo um investimento global na ordem dos 558 mil euros, que representa um acréscimo de 138 mil euros face ao ano transacto.

Um acréscimo que resulta, segundo a Autraquia, “do reforço do apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e do apoio a novos projectos sociais e culturais que serão desenvolvidos no concelho”.

A maior fatia das verbas, cerca de 327 mil euros, é destinada às associações sociais e humanitárias que têm um papel fundamental no apoio às famílias. Segue-se a área desportiva que ganha este ano, cerca de 164 mil euros, menos um por cento dos apoios atribuídos devido à “ligeira diminuição de atletas nos escalões de formação e às modalidades amadoras, que não é alheia à tendência global de diminuição da natalidade”.

As instituições culturais serão apoiadas com um montante de 66 mil euros, mais 15% em relação aos valores atribuídos desde 2017.

A decisão de aprovação dos apoios foi tomada na reunião de Câmara ocorreu no dia 20 de fevereiro no Curral das Freiras, e contou com os votos favoráveis de todo o executivo municipal.