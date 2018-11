Câmara da Ponta do Sol aprova Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil

A Câmara Municipal da Ponta do Sol aprovou ontem, por unanimidade, o seu Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil

Um documento que, segundo Célia Pessegueiro, fazia falta à Ponta do Sol, o único concelho da Região que não tinha este plano de emergência aprovado, estando agora em discussão pública durante 30 dias. A presidente da Câmara espera, até ao final do ano, poder dar os próximos passos para a conclusão deste processo há muito aguardado.

Foi também discutido os acordos inter-administrativos e os contratos de execução com as Juntas de Freguesia. É intenção da autarca resolver este processo o quanto antes, de forma a poder prestar este apoio às Juntas no início do próximo ano civil.

“Relembro que o Orçamento entretanto aprovado já previa um aumento de 5% que foi agora vertido neste acordo e neste contrato, que vem reforçar a capacidade financeira das juntas para que possam fazer um trabalho de proximidade junto da população”, salienta Célia Pessegueiro que reforça assim a capacidade de acção nas competências das Juntas que passam a realizar algumas das funções da autarquia, como a manutenção das veredas municipais e das levadas.

“É nossa intenção dar todas as condições para que as Juntas possam fazer o trabalho de proximidade e satisfazer com maior rapidez, as necessidades da população”, assegura a líder da Câmara da Ponta do Sol.