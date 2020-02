Câmara da Calheta apoia associações com 338 mil euros

O Município da Calheta vai apoiar financeiramente sete associações do concelho, no valor global de 338.400 euros.

Uma decisão que decorre do papel importante que as mesmas representam nesta localidade, tanto a nível social, como cultural e desportivo, contribuindo para o enriquecimento de várias faixas etárias da população.

Os protocolos de cooperação financeira serão assinados na próxima sexta-feira, dia 14 de Fevereiro, às 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa cerimónia que será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

A maior fatia deste apoio será atribuída à Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, num montante anual de 240.000 euros, mas serão também contempladas várias associações desportivas e culturais do concelho, nomeadamente o Estrela da Calheta Futebol Clube (28.800 euros), o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (28.800€), o Clube Naval da Calheta (7.200€), a Banda Municipal Paulense (7.200 euros), a Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo (19.200 euros) e o Grupo Coral do Arco da Calheta (7.200 euros).