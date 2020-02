Camacha já prepara ‘Enterro do Osso’

Depois de dias de intensa folia, os madeirenses já se preparam para o tradicional ‘Enterro do osso’, que dita o fim das festividades carnavalescas na Região. Um dos locais onde já se prepara esse grande momento é na Camacha,

Pelas mãos da Junta de Freguesia e da Casa do Povo da Camacha, no próximo domingo, dia 1 de Março, o Largo da Achada transforma-se num verdadeiro ‘sambódromo’. O espírito carnavalesco vai estar bem patente no cortejo que arranca às 15 horas.

Este ano, o percurso do cortejo será diferente, de modo a permitir que o mesmo seja mais longo, fazendo jus ao crescimento que o evento tem conhecido ao longo dos anos. O desfile inicia-se junto ao Pavilhão Gimnodesportivo da Camacha, culminando no emblemático Largo Conselheiro Aires de Ornelas, com animação garantida. Haverá prémios para os melhores foliões.