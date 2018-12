Calor desta quinta-feira ficou a 0,1C de igualar recorde alcançado ontem

Esta quinta-feira a temperatura do ar esteve muito perto de igualar o recorde da temperatura mais alta, registada ontem na Madeira, nos meses de Dezembro, ao ficar a apenas uma décima de atingir os 27,3 graus alcançados esta quarta-feira no Lugar de Baixo. Hoje o valor extremo da temperatura máxima ‘ficou-se’ pelos 27,2 C naquela localidade da Ponta do Sol.

Mais distante do recorde histórico alcançado também ontem no Funchal (26,9 C/Observatório) foi a temperatura máxima registada hoje na capital, apesar de esta quinta-feira ter sido mais um dia demasiado quente para a época do ano. O valor máximo da temperatura no Funchal hoje foi registado na estação do Lido, com 26,0 C, por volta das 12:30.

Observatório/Funchal, Quinta Grande e São Vicente foram as outras estações da rede meteorológica do IPMA na Região com registos da temperatura acima dos 25 C.

Com o cair da noite a temperatura mantinha-se amena no Funchal. Às 20 horas o valor registado no Observatório era de 21,9 C.

Relevante tem sido também a reduzida humidade do ar, com destaque para a Quinta Grande, que durante a última madrugada chegou a registar apenas 2% de taxa de humidade.