Caiu granizo no Pico do Areeiro onde pela manhã estava um grau centígrado

A foto não deixa margem para dúvidas. Apesar de ser numa quantidade reduzida, ainda há vestígios da queda de granizo no Pico do Areeiro, o segundo ponto mais alto da Madeira, 1.818 metros acima do nível da água.

De acordo com o guia de montanha, Phil Andrade, o termómetro assinala neste momento 2.º Celsius no Pico do Areeiro, e a verdade é que às 9 horas da manhã desta quinta-feira assinalou-se a temperatura mais baixa neste ponto, isto é, 1.º Celsius.

Curiosamente, foi às 00h40 que se registou a temperatura mais ‘alta’ no Pico do Areeiro, com o IPMA a assinalar 6.º Celsius.

Recorde-se que entre as 21 e as 3 da manhã vigorava um aviso amarelo para as Regiões Montanhosas relativamente à pluviosidade, sendo que nesse caso em concreto registou-se 25,4 mm de precipitação desde a meia-noite até às 11 horas.