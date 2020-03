Câfofo suspende acções de campanha devido ao coronavírus

Durante os próximos 15 dias o candidato à liderança do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira), Paulo Cafôfo, irá suspender as acções de campanha, nomeadamente, as conferências e convívios já planeados no âmbito da prevenção ao COVID-19.

Numa nota dirigida à comunicação social o líder socialista diz que se limita a seguir “as recomendações públicas das autoridades regionais e nacionais de saúde”, comprometendo-se ainda a “contribuir para a informação e esclarecimentos correctos junto da população”.

Paulo Cafôfo sublinha ainda que todos devem “adoptar comportamentos preventivos, contribuindo assim para que não haja nenhum surto preocupante na Região”.