Cafôfo recebeu primeira deputada madeirense eleita em Jersey

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, a deputada Carina Alves, a primeira madeirense a ser eleita para o efeito pelo distrito de St. Helier, e que se encontra de visita à Região.

O Funchal e St. Helier, capital da ilha de Jersey, no Reino Unido, onde reside uma grande comunidade de emigrantes madeirenses, são cidades geminadas há 21 anos, e o Presidente recordou a sua visita do ano passado à cidade, de modo a assinalar a data, enaltecendo a importância fundamental da diáspora para a Região.

“Os nossos emigrantes e os lusodescendentes são a prova viva do tamanho da Madeira no mundo. Neste momento em que se definem aspetos importantes para o futuro da comunidade, como o Brexit, a Região tem o dever de apoiar de perto quer aqueles que pretendem prosseguir a sua vida no Reino Unido, como os que entendam regressar às origens, criando condições para que o façam da melhor forma. Em ambos os casos, cabe-nos um trabalho de proximidade, onde a diplomacia municipal, e este diálogo com representantes eleitos do seio da própria comunidade, assume de facto um papel instrumental.”

À margem da recepção oficial a Carina Alves, Paulo Cafôfo recebeu igualmente uma comitiva da Associação de Futebol de Jersey, que trouxe ao Funchal uma equipa do escalão de iniciados, para participar na X Edição do Torneio Madeira Jovem, uma prova da Associação de Futebol da Madeira.